Così gli incivili devastano ogni giorno le aiuole di via Ammiraglio Rizzo

Le aiuole di via Ammiraglio Rizzo sono spesso vittime di atti di inciviltà, con sacchetti di spazzatura abbandonati che deturpano l’ambiente urbano quotidianamente. Questo fenomeno evidenzia una problematica di cura e rispetto del patrimonio pubblico, mettendo in luce la necessità di interventi e sensibilizzazione per tutelare il decoro della zona.

Ecco come le aiuole di via Ammiraglio Rizzo si presentano giornalmente: deturpate da montagne di sacchetti di spazzatura. Neanche il tempo di ripulire che subito arriva l'incivile di turno a depositare il suo bel sacchettino di immondizia, che ovviamente fa da apripista per gli altri incivili che. Palermotoday.it Comune di Vezzano Ligure Questo è lo spettacolo di questa mattina , ieri era stato ripulito tutto ....... Quindi gli INCIVILI che lasciano i sacchetti a tarda sera non hanno perso il, vizio purtroppo. Qui l’appello ai VIGILI occorre stroncare questa abitudine con multe - facebook.com facebook