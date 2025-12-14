Così Daniel è morto a 19 anni precipitando nella fabbrica abbandonata

Nella notte tra sabato e domenica, si è verificata una tragedia all’ex Italcementi di Alzano Lombardo, dove Daniel, un ragazzo di 19 anni, ha perso la vita precipitando in una fabbrica abbandonata. Si stanno chiarendo i dettagli di un incidente che ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulle circostanze dell’accaduto.

Si chiariscono i contorni dell'assurda tragedia all'ex Italcementi di Alzano Lombardo, avvenuta nella notte tra sabato e domenica. A perdere la vita è stato Daniel Esteban Camera Garcia, 19 anni, residente a Casnigo, morto durante un'esplorazione in un'area industriale dismessa.