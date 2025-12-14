Cos' è l' urbex l’esplorazione urbana tra storia e rischi

L'urbex, o esplorazione urbana, è un’attività che porta appassionati a scoprire luoghi abbandonati e nascosti nel tessuto cittadino. Attraverso questa pratica, si esplorano edifici e strutture dimenticate, immergendosi nella storia e nell’atmosfera di ambienti spesso fuori dal circuito turistico. Un modo per scoprire spazi dimenticati e vivere un’esperienza unica tra passato e modernità.

L' urbex, abbreviazione di " urban exploration " (esplorazione urbana), è un'attività che consiste nell' esplorare edifici, fabbriche, capannoni e strutture abbandonate, spesso nascoste o inaccessibili al pubblico. Chi pratica l'urbex lo fa per curiosità, per la passione di scoprire luoghi dimenticati dal tempo, per documentare con foto e video gli ambienti oppure per vivere l'emozione dell'avventura in spazi insoliti. L'esplorazione urbana è molto popolare tra i giovani, che sono attratti dalla combinazione di rischio e fascino storico. Gli edifici abbandonati conservano spesso tracce del passato industriale o sociale delle città, rendendo ogni esplorazione unica.