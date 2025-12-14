Cos’è l’urbex l’esplorazione urbana | storia rischi e obiettivi

L’urbex, o esplorazione urbana, è una disciplina che consiste nell’esplorare luoghi abbandonati o sconosciuti in ambito urbano. Questa attività, nata come passione di avventura e scoperta, coinvolge appassionati di storia, fotografia e urbanistica. Nell’articolo si approfondiscono le origini dell’urbex, i rischi associati e gli obiettivi di chi si dedica a questa pratica, con particolare attenzione a Bergamo.

Bergamo, 14 dicembre 2025 – Chi sono gli " esploratori urbani"? Il termine è collegato alla pratica dell"urbex" nell'abbreviazione anglosassone di " urban exploration", cioè "esplorazione urbana". Chi la pratica gira il mondo (ma anche – ovviamente – il proprio territorio) per fotografare e documentare le loro giornate in edifici abbandonati, luoghi angusti e in disuso, sia in profondità che in altezza (da qui le definizioni alternative di " speleologia urbana" o "arrampicata urbana" ). Le origini dell'urbex vengono fatte risalire al 3 novembre 1793, quando un leggendario "esploratore" delle Catacombe di Parigi, Philibert Aspairt, divenne noto in tutto il mondo per la sua morte prematura nella vasta rete di gallerie sotterranee in cui si era smarrito. Ville abbandonate, dimore spettrali o strutture in disuso da anni, con una storia secolare alle spalle: se siete alla ricerca di un'avventura speciale o siete semplicemente degli appassionati di Urbex (esplorazione urbana), sappiate che a Bologna c'è un mondo