Cos’è l’urbex la pratica di esplorare luoghi abbandonati che ha preso piede pericolosamente anche tra i giovani

L'urbex, o esplorazione urbana, è una disciplina che consiste nel visitare e documentare luoghi abbandonati come case, fabbriche e discoteche. Questa pratica, sempre più popolare tra giovani e appassionati di fotografia, permette di scoprire ambienti suggestivi e pieni di storia, suscitando però anche rischi e controversie.

Case abbandonate, ex discoteche, ex fabbriche. Tutti luoghi suggestivi che negli ultimi anni stanno ricevendo sempre più attenzioni da parte di fotografi e appassionati: molti appartengono al mondo urbex, il termine inglese derivante da urban exploration (esplorazione urbana). Indica l'attività di visitare posti lasciati in stato di abbandono, siano questi case private o edifici pubblici come scuole, cinema o discoteche. Chi pratica urbex lo fa soprattutto per interesse storico, curiosità, fotografia o per documentare spazi dimenticati dal tempo. L'obiettivo principale non è il vandalismo, ma l'osservazione e la testimonianza di luoghi lasciati all'abbandono, seguendo il principio non scritto di "non prendere nulla e non lasciare nulla". Il termine deriva dalla contrazione di "urban exploration". Chi la pratica gira il mondo per fotografare e documentare le proprie giornate in edifici abbandonati, luoghi angusti e in disuso, sia in profondità che in altezza