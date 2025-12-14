Cos’è l' Hanukkah la festa ebraica delle luci e della libertà

Hanukkah, nota anche come la festa delle luci, è una celebrazione ebraica che dura otto giorni, solitamente tra novembre e dicembre. Questa ricorrenza ricorda la vittoria dei Maccabei e il miracolo dell'olio, rappresentando un momento di gioia, riflessione e rinnovamento della fede.

Hanukkah è una festività dell’ebraismo celebrata ogni anno per otto giorni, tra la fine di novembre e il mese di dicembre, secondo il calendario ebraico. Conosciuta come la festa delle luci, commemora un episodio centrale della storia ebraica e conserva un forte valore simbolico, legato alla libertà religiosa e alla continuità dell’identità culturale. Le origini storiche. La ricorrenza affonda le sue radici nel II secolo avanti Cristo, durante il periodo del dominio ellenistico sulla Giudea. In quegli anni il re seleucide Antioco IV Epifane impose pratiche religiose estranee all’ebraismo e profanò il Tempio di Gerusalemme. Ilgiornale.it Sydney, strage ad Hanukkah: cos'è la "Festa delle luci" ebraica sconvolta dal sanguinoso attentato - L’evento, chiamato Chanukah by the Sea, era stato organizzato dalla comunità ebraica locale e dal Chabad of Bondi ... msn.com

