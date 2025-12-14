Cos’è la slam poetry? Quando la poesia smette di stare ferma sulla pagina

Cos’è la slam poetry, come nasce e perché è diversa dalla poesia classica: storia, regole e senso di una poesia fatta per il palco. C’è un modo di fare poesia che non chiede silenzio, ma attenzione. Non pretende metri perfetti né rime impeccabili, e spesso non vuole nemmeno essere letta. Vuole essere ascoltata, vista, sentita addosso. La slam poetry nasce esattamente qui: nello spazio vivo della performance, dove il testo è solo una parte dell’esperienza e la voce (la declamazione) fa il resto. In termini formali, la slam poetry è poesia in verso libero. Il ritmo conta, eccome, ma non è imposto da schemi rigidi. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

