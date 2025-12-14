© Palermotoday.it - "Cosa ti libera calma?", il concorso letterario nazionale approda anche in una farmacia di via Oreto

"Cosa ti libera calma?" è questo il titolo di un'iniziativa nazionale per invitare gli appassionati di scrittura a riflettere su cosa li aiuti a ritrovare la serenità e la pace interiore. Migliaia gli scritti prodotti in tutto il Paese e selezionati da una giuria composta dalla nota scrittrice. Palermotoday.it

?? Decreto Milleproroghe 2026: via libera in Cdm, cosa prevede Ieri, il Cdm ha varato il decreto Milleproroghe 2026, che rinnova per un altro anno una serie di misure in scadenza. Tra queste il bonus giovani, donne e zes. Il decreto dispone, anche, la conferm - facebook.com facebook

Milleproroghe 2026, via libera in Cdm: cosa prevede il decreto, tutte le novità x.com