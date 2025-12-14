Cosa si sa sulla sparatoria alla festa ebraica a Sydney | i killer padre e figlio tra i 16 morti anche una bambina

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria di massa a Bondi Beach, Sydney, ha lasciato 16 vittime, tra cui una bambina di 12 anni. Gli attentatori sono un padre e suo figlio, coinvolti in un episodio che ha sconvolto la comunità locale e suscitato profonde riflessioni sulla sicurezza e sulla violenza.

Immagine generica

Sono padre e figlio gli attentatori della sparatoria di massa a Bondi Beach, a Sydney. I morti sono 16, anche una bambina di 12 anni. Ecco cosa si sa finora sulla tragedia. Fanpage.it

Roma, sparatoria fuori dalla discoteca Fiesta all’Eur: ferito un buttafuori – il video dell’agguato

Video Roma, sparatoria fuori dalla discoteca Fiesta all’Eur: ferito un buttafuori – il video dell’agguato

cosa sa sparatoria festaSydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori, la fuga dalla spiaggia, le 16 vittime e il passante-eroe. Cosa è successo - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini sono scesi da un veicolo ... ilmessaggero.it

cosa sa sparatoria festaSydney, sparatoria durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach: le 11 vittime, gli attentatori e il passante-eroe. Cosa è successo - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini sono scesi da un veicolo ... ilmattino.it