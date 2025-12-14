Cosa sappiamo dell' attentato alla Brown University

Nelle prime ore dopo l’attentato alla Brown University, si conferma il bilancio di due studenti uccisi e almeno otto feriti. La sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nel prestigioso ateneo della Ivy League ha scosso la comunità accademica, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche per identificare e catturare il responsabile.

Resta invariato il bilancio della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio alla Brown University, prestigioso ateneo della Ivy League: due studenti uccisi e almeno otto feriti da colpi d’arma da fuoco, mentre prosegue senza esito la caccia all’uomo responsabile dell’attacco. Nessun arresto è stato annunciato nelle ultime ore, confermano le autorità statunitensi. L’attacco è avvenuto all’interno di un’aula del Barus & Holley Building, edificio che ospita la School of Engineering e il dipartimento di fisica, mentre erano in corso gli esami finali di progettazione ingegneristica. Il complesso, di sette piani, comprende oltre cento laboratori, decine di aule e uffici amministrativi. Ilgiornale.it La sparatoria, le vittime, il killer in fuga: cosa sappiamo dell'attentato alla Brown University - Attacco armato in un edificio di ingegneria durante gli esami finali. ilgiornale.it

