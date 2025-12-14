cortona un riconoscimento nazionale per la valorizzazione del territorio

Cortona riceve un importante riconoscimento a livello nazionale per il suo impegno nella valorizzazione del territorio. L’evento, avvenuto il 14 dicembre 2025, sottolinea l’eccellenza della città nel promuovere il patrimonio culturale e naturale dell’area di Arezzo. Questo riconoscimento rappresenta un prestigioso traguardo per la comunità locale e un incentivo a continuare su questa strada.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – . Il sindaco Luciano Meon i ha ritirato il premio «100 Ambasciatori nazionali 2025». La cerimonia a Palazzo Madama. Alla città di Cortona è andato il premio «100 Ambasciatori nazionali 2025». Il sindaco Luciano Meoni ha ritirato il riconoscimento durante la cerimonia che si è tenuta venerdì 12 dicembre a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, a Roma. «100 Ambasciatori Nazionali» è un premio che seleziona 100 aziende, enti, comuni e personalità italiane che si sono distinte nel valorizzare il patrimonio territoriale e il "made in Italy". Lanazione.it

