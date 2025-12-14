Cortina 2026 | Cosat verso le Olimpiadi invernali
Cortina 2026 si avvicina come grande obiettivo, segnando un momento di crescita per Cosat. Dopo il Giubileo 2025, la federazione si prepara a affrontare con determinazione il percorso verso le Olimpiadi invernali, consolidando il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale e puntando a risultati di rilievo.
Dopo il Giubileo 2025, Cortina 2026: il percorso di crescita di Cosat prosegue senza sosta e va diritto verso le Olimpiadi invernali. Una settimana prima dell’avvento della fiamma olimpica in Piazza della Libertà a Salerno, sarà il Cosat con i suoi numeri, i suoi risultati ad accendere il futuro. Salernotoday.it
MILANO-CORTINA 2026 – Il nuovo stadio del salto di Predazzo: su nel cielo fino a 143 metri a 95 km/h
ArtNotes protagonista al “Viaggio della Fiamma Olimpica” verso Milano Cortina 2026 - ArtNotes ASD APS è stata protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in un evento che si è svolto venerdì 12 dicembre 2025, dalle 17:30 alle ... livornopress.it
Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: dominio nello snowboard, Conti-Macii da record nel pattinaggio di figura - Olimpiadi, l'appuntamento settimanale con l'analisi dei risultati degli italiani negli sport invernali | Tre successi: Wierer nel biathlon, poi Bormolini e Felicetti. ilfattoquotidiano.it
Tre giorni a Cortina con l’MH Ski Club, la prima Life Sport Experience di MH Men’s Health del direttore @audiffredi. Dall’eleganza (e relax) del @faloriamountainsparesort alla cena in quota da @superg_cortina, sciando sulle piste del comprensorio Faloria di - facebook.com facebook