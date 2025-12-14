Cortina 2026 | Cosat verso le Olimpiadi invernali

Cortina 2026 si avvicina come grande obiettivo, segnando un momento di crescita per Cosat. Dopo il Giubileo 2025, la federazione si prepara a affrontare con determinazione il percorso verso le Olimpiadi invernali, consolidando il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale e puntando a risultati di rilievo.

Dopo il Giubileo 2025, Cortina 2026: il percorso di crescita di Cosat prosegue senza sosta e va diritto verso le Olimpiadi invernali. Una settimana prima dell’avvento della fiamma olimpica in Piazza della Libertà a Salerno, sarà il Cosat con i suoi numeri, i suoi risultati ad accendere il futuro. Salernotoday.it

