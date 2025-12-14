Corriere dello Sport | Napoli buone notizie verso Udine | rientrano Gutierrez e Lobotka
Il Napoli si prepara alla trasferta di Udine con buone notizie in vista, grazie al rientro di Gutierrez e Lobotka. La squadra di Antonio Conte si avvicina alla sfida con ottimismo, dopo un periodo di infortuni e recuperi. La partita si preannuncia importante, con i partenopei determinati a confermare il loro momento positivo.
"> UDINE – La partita della vigilia, tra recuperi e nuovi stop, si chiude con un risultato favorevole per Antonio Conte: due a uno. Il Napoli assorbe l’ennesimo colpo della sorte, rappresentato dal forfait di Juan Jesus dopo il trauma al polpaccio rimediato a Lisbona contro il Benfica, ma incassa due rientri pesantissimi in vista della sfida con l’Udinese. Gutierrez e Lobotka sono partiti con il gruppo per Udine e oggi andranno in panchina, dopo aver saltato rispettivamente cinque e tre partite. Segnali incoraggianti, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napolipiu.com
Corriere dello Sport: “La strana coppia del gol” - Dopo aver ricominciato a correre forte negli scontri diretti con Atalanta, Roma e Juventus, i campioni d’Italia affrontano l’Udinese al B ... napolipiu.com
Corriere dello Sport: “Napoli, il futuro di Lucca in bilico: prestito possibile a gennaio” - Gioca poco, incide a fasi alterne e con il ritorno ormai imminente di Lukaku il suo spazio rischia di ridursi ulteriormente. napolipiu.com
CORRIERE DELLO SPORT - Kobbie Mainoo interessa al Napoli: il giocatore ha già cominciato di gradire il trasferimento. La trattativa tra società ancora non è stata impostata, una spinta potrebbe essere data da uno/due giocatori in uscita. Lucca ad esempio, - facebook.com facebook
Le ragazze del Napoli Femminile augurano buone feste ai lettori di Corriere Azzurro