Corriere dello Sport | Napoli buone notizie verso Udine | rientrano Gutierrez e Lobotka

Il Napoli si prepara alla trasferta di Udine con buone notizie in vista, grazie al rientro di Gutierrez e Lobotka. La squadra di Antonio Conte si avvicina alla sfida con ottimismo, dopo un periodo di infortuni e recuperi. La partita si preannuncia importante, con i partenopei determinati a confermare il loro momento positivo.

"> UDINE – La partita della vigilia, tra recuperi e nuovi stop, si chiude con un risultato favorevole per Antonio Conte: due a uno. Il Napoli assorbe l’ennesimo colpo della sorte, rappresentato dal forfait di Juan Jesus dopo il trauma al polpaccio rimediato a Lisbona contro il Benfica, ma incassa due rientri pesantissimi in vista della sfida con l’Udinese. Gutierrez e Lobotka sono partiti con il gruppo per Udine e oggi andranno in panchina, dopo aver saltato rispettivamente cinque e tre partite. Segnali incoraggianti, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napolipiu.com

