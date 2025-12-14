Coppia di benefattori bergamaschi | due borse di studio per i ricercatori di Gaza

Due benefattori bergamaschi hanno donato due borse di studio destinate ai ricercatori di Gaza, evidenziando la solidarietà e la generosità della comunità orobica. Un gesto che sottolinea l’impegno dei cittadini di Bergamo nel sostenere iniziative di solidarietà internazionale e nel rispondere alle esigenze più urgenti, anche al di fuori dei confini locali.

Bergamo, 14 dicembre 2025 – Un’iniziativa che dimostra ancora una volta la grande generosità dei bergamaschi e come la comunità orobica sappia unirsi per dare risposte concrete ai bisogni più urgenti, anche alle richieste che arrivano da fuori provincia. Una coppia di benefattori b ergamaschi ha donato all’Università di Pavia 25mila euro, somma destinata alle iniziative accademiche a sostegno della Palestina. Tra queste, vi è anche il progetto “Italian Universities for Palestinian Students“ (Iupals) promosso dalla Conferenza Rettori delle università Italiane (Crui). “Finanziare le borse Iupals ci è sembrato un modo concreto per dare un segno di speranza per il futuro del popolo palestinese”. Ilgiorno.it Coppia di benefattori finanzia due borse di studio per i ricercatori di Gaza esuli a Pavia - Donati 25 mila euro per finanziare i percorsi accademici degli scienziati arrivati con il corridoio umanitario accademico ... laprovinciapavese.gelocal.it

