Coppa Intercontinentale il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale

Il Paris Saint-Germain si prepara alla finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, ritrovando Ousmane Dembélé tra i convocati di Luis Enrique. L’allenatore spagnolo può contare anche su un'altra pedina fondamentale, rafforzando le possibilità del club francese di conquistare il prestigioso titolo internazionale.
Coppa Intercontinentale, il Psg ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un difensore Il Paris Saint-Germain non conosce soste. Appena rientrati a Parigi dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Metz, i giocatori di Luis Enrique hanno subito rifatto le valigie per volare in Qatar,
Coppa Intercontinentale 2025: chi la gioca, quando e dove si gioca, dove vederla in TV e in streaming - PSG è la finale della Coppa Intercontinentale 2025: chi la gioca, quando e dove si disputa, orario e dove vederla in TV e streaming
Tanti se la dimenticano, ma la Coppa Intercontinentale si gioca ancora e ha di fatto sostituito il vecchio format del Mondiale per Club: Paris Saint-Germain e Flamengo si contenderanno uno degli ultimi trofei del 2025 mercoledì 17 dicembre
