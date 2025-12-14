Coppa Intercontinentale il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale

Il Paris Saint-Germain si prepara alla finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, ritrovando Ousmane Dembélé tra i convocati di Luis Enrique. L’allenatore spagnolo può contare anche su un'altra pedina fondamentale, rafforzando le possibilità del club francese di conquistare il prestigioso titolo internazionale.

Il Paris Saint-Germain non conosce soste. Appena rientrati a Parigi dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Metz, i giocatori di Luis Enrique hanno subito rifatto le valigie per volare in Qatar.

PSG è la finale della Coppa Intercontinentale 2025: chi la gioca, quando e dove si disputa, orario e dove vederla in TV e streaming

Tanti se la dimenticano, ma la Coppa Intercontinentale si gioca ancora e ha di fatto sostituito il vecchio format del Mondiale per Club: Paris Saint-Germain e Flamengo si contenderanno uno degli ultimi trofei del 2025 mercoledì 17 dicembre (1/6) x.com

