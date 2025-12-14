Coppa Intercontinentale il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale

Il Paris Saint-Germain si prepara alla finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, ritrovando Ousmane Dembélé tra i convocati di Luis Enrique. L’allenatore spagnolo può contare anche su un'altra pedina fondamentale, rafforzando le possibilità del club francese di conquistare il prestigioso titolo internazionale.

Coppa Intercontinentale, il Psg ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un difensore Il Paris Saint-Germain non conosce soste. Appena rientrati a Parigi dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Metz, i giocatori di Luis Enrique hanno subito rifatto le valigie per volare in Qatar, . Calcionews24.com

