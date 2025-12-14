Coppa del Mondo Goggia terza nel SuperG di StMoritz davanti a Vonn Vince Robinson

Sofia Goggia si piazza terza nel SuperG di St. Moritz, con un risultato positivo nel fine settimana di Coppa del Mondo. L'azzurra conclude la prova a soli 20 centesimi dalla vincitrice, Alice Robinson, dimostrando solidità nonostante un primo settore più lento. La gara vede la vittoria della neozelandese Robinson, davanti a Vonn.

(Adnkronos) – Sofia Goggia chiude con un terzo posto in superG il weekend di St. Moritz. Per l'azzurra una buona gara, chiusa con un ritardo di 20 centesimi dalla vincitrice, la neozelandese Alice Robinson, accumulato in gran parte nel primo settore. Sul podio sale anche la francese Romane Miradoli (a 9 centesimi da Robinson), mentre .

