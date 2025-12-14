Coopcostruttori la politica ci abbandonò

Dal 1945, Coopcostruttori rappresenta un esempio di imprenditorialità cooperativa nata dall'iniziativa di Terra e Lavoro. Attraverso fusioni e crescita, nel 1974 si è consolidata come una realtà significativa nel settore, testimoniando una lunga storia di impegno e sviluppo nel mondo cooperativo.

Un percorso imprenditoriali nato nel 1945 dalla coop "Terra e Lavoro" e proseguito con la fusione per incorporazione della Coop Cassiano Corticelli di Argenta ed altre realtà, dando vita nel 1974 alla Coopcostruttori. Poi la cessata attività, 22 anni fa, quando contava 2500 dipendenti sparsi in tutta Italia, ed un fatturato di 400 milioni di euro, cresciuto del 400%, divenendo la quarta impresa nazionale nel settore edile e delle infrastrutture. Poi una triste vicenda giudiziaria ha scritto la parola fine, ma con l’assoluzione, ad esclusione della vicenda Spal, dei massimi dirigenti, su cui pendevano 12 capi di imputazione. Ilrestodelcarlino.it "Coopcostruttori, la politica ci abbandonò" - Argenta: l’ex vicepresidente Ricci Maccarini ha presentato il suo libro, raccontando la sua verità e l’importanza sociale della cooperativa ... ilrestodelcarlino.it

