Convocati Juve per il Bologna | out in quattro ecco la lista dei calciatori scelti da Spalletti per il posticipo di questa sera

Ecco la lista ufficiale dei convocati della Juventus per la partita contro il Bologna, valida per il posticipo di questa sera al Dall’Ara. La rosa di Spalletti presenta alcune assenze importanti, tra cui quattro giocatori out, e una componente offensiva ridimensionata, oltre all’assenza di un difensore centrale.

Convocati Juve per il Bologna, la lista ufficiale per la sfida del Dall’Ara conferma l’emergenza offensiva e l’assenza del difensore centrale. La Juventus si prepara ad affrontare la delicata trasferta del Dall’Ara con una lista di convocati che certifica l’emergenza totale nel reparto avanzato. Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei giocatori a disposizione per la sfida contro il Bologna e le conferme sono amare per quanto riguarda i centravanti. Restano infatti a Torino sia Dusan Vlahovic che Arkadiusz Milik, alle prese con i recuperi ei rispettivi problemi fisici. Oltre al vuoto in attacco, si registrano altre due defezioni nella lista dei partenti: non sarà della partita il difensore Federico Gatti, ancora costretto al forfait, e il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Juventusnews24.com

Bologna, i convocati per la Juventus: out solo gli infortunati - Il Bologna si prepara a tornare in campo per la 15ª giornata di Serie A e, domenica alle 20. msn.com