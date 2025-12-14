Convocati Genoa per l’Inter le scelte di De Rossi | la lista completa

Ecco la lista completa dei convocati del Genoa per la sfida contro l’Inter, scelta da De Rossi per il 15° turno di Serie A. La partita si disputerà oggi al Marassi e vede i rossoblù pronti ad affrontare i nerazzurri in un match importante per la classifica.

Inter News 24 dei rossoblù per la sfida di oggi al Marassi per il 15° turno di Serie A. Il Genoa ha diramato la lista ufficiale dei 25 giocatori convocati per l’atteso match casalingo contro l’Inter. Buone notizie per Daniele De Rossi: il tecnico del Grifone recupera due pedine preziose per la mediana, i danesi Morten Frendrup e Albert Gronbaek, finalmente ristabiliti dai rispettivi infortuni. Restano invece ai box nomi importanti: non saranno della partita l’estroso Junior Messias, il roccioso difensore Leo Ostigard e il giovane talento Hugo Cuenca. Internews24.com

