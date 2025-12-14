Controlli a tappeto tra Udine Cividale e Tolmezzo | 430 persone identificate e 8 esercizi controllati

Nella settimana corrente, la Polizia di Stato di Udine ha intensificato i controlli nelle aree di Udine, Cividale e Tolmezzo attraverso l’operazione “Alto Impatto”. Sono state identificate circa 430 persone e controllati 8 esercizi commerciali, nell’ambito di un’attività di prevenzione e sicurezza finalizzata a garantire l’ordine pubblico sul territorio.

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Udine, che nella settimana corrente ha intensificato i servizi straordinari denominati “Alto Impatto” in diverse aree della provincia. I controlli hanno interessato il centro di Udine nella serata. Udinetoday.it Controlli a tappeto tra Udine, Cividale e Tolmezzo: 430 persone identificate e 8 esercizi controllati - Nel corso delle attività condotta dalla Polizia di Stato sono state identificate circa 430 persone, controllati 200 veicoli e verificati otto esercizi pubblici ... udinetoday.it

© Udinetoday.it

