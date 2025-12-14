contro il milan dovremo alzare il livello

L'assenza di un tifoso al Meazza per la sfida contro il Milan rappresenta un'occasione persa per sostenere la squadra di persona. Tuttavia, la concentrazione resta alta e l'obiettivo è alzare il livello di gioco per affrontare al meglio l'avversario. La squadra si prepara a dare il massimo, nonostante le difficoltà e la mancanza di supporto diretto.

Non ci sarà, al Meazza, "e mi dispiace, perché avrei voluto essere vicino ai ragazzi. Non sarà possibile avere questa opportunità, però, quindi guardiamo avanti". Ma, ancorchè assente, dice di fidarsi comunque, Fabio Grosso. Del suo secondo Raffaele Longo, che lo sostituirà in panchina e, piace pensare, anche del 'suo' Sassuolo che plana sul Meazza rossonero nelle condizioni migliori possibili. Sette punti nelle ultime 4 gare per i neroverdi, che hanno agganciato quota 20 e, con 10 lunghezze di margine sulla zona che scotta, possono guardare a provare ai piani della classifica alti senza eccessive pressioni.

