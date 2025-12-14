contro i danni della tempesta vaia sanpellegrino punta alla fonte

Sanpellegrino si impegna a contrastare i danni causati dalla tempesta Vaia attraverso il progetto “Fonte” a Bormio. Un’iniziativa che testimonia l’attenzione dell’azienda verso la tutela ambientale e il recupero delle risorse naturali, rafforzando il suo ruolo di sostenibilità e rispetto per il territorio.

BORMIO Trattandosi di Sanpellegrino, scelta di nome migliore sarebbe stata quasi impossibile. Si chiama, infatti, F.O.N.T.E. - acronimo di Futuro, Origine, Natura, Territori, Ecosistemi – il programma presentato nei giorni scorsi alla sede del Parco Nazionale dello Stelvio, pensato per dare continuità e visione di lungo periodo ai progetti di tutela dell’acqua e della biodiversità nei territori in cui il Gruppo è presente. Una giornata di confronto con istituzioni, mondo scientifico, comunità ed enti locali, in cui l’azienda ha rinnovato il proprio impegno per la tutela degli habitat montani. F. Ilgiorno.it

