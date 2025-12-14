Continassa Juve | è il giorno del match col Bologna Le scelte di formazione
Oggi si gioca la sfida tra Juventus e Bologna, un appuntamento importante per i bianconeri. La Redazione di JuventusNews24 presenta le ultime novità sulla formazione, gli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide, offrendo un aggiornamento completo sulla situazione alla Continassa in vista del match.
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di campionato per la Juventus, partita oggi alla volta di Bologna per poi giocare alle 20.45 al Dall’Ara. Spalletti – ha fatto a meno di Pinsoglio, Gatti e Vlahovic. Ecco le possibili scelte di formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Juventusnews24.com
Juventus: Milik, allenamento in gruppo con la squadra 553 giorni dopo l'ultima partita giocata. Sorpresa alla Continassa - a distanza di 553 giorni dall'ultima partita ufficiale disputata con la maglia della Juventus - eurosport.it
SKY - Juventus, allenamento defaticante alla Continassa: lavoro individuale per Perin - La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa il giorno dopo la gara di Coppa Italia contro l’Udinese, vinta 2- napolimagazine.com
Continassa Juve: ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Bologna, novità sulla formazione titolare. Smentita dell'ad sul mercato! - facebook.com facebook
? #Juve verso il #Pafos: tutte le novità dall'allenamento. E alla Continassa c'è un ospite d'eccezione x.com