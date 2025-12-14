Oggi si gioca la sfida tra Juventus e Bologna, un appuntamento importante per i bianconeri. La Redazione di JuventusNews24 presenta le ultime novità sulla formazione, gli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide, offrendo un aggiornamento completo sulla situazione alla Continassa in vista del match.

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: è il giorno del match col Bologna. Le scelte di formazione

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di campionato per la Juventus, partita oggi alla volta di Bologna per poi giocare alle 20.45 al Dall’Ara. Spalletti – ha fatto a meno di Pinsoglio, Gatti e Vlahovic. Ecco le possibili scelte di formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Juventusnews24.com

Juventus: Milik, allenamento in gruppo con la squadra 553 giorni dopo l'ultima partita giocata. Sorpresa alla Continassa - a distanza di 553 giorni dall'ultima partita ufficiale disputata con la maglia della Juventus - eurosport.it