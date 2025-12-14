Conte sicuro di proseguire il percorso in Champions

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte si mostra fiducioso riguardo al proseguimento del cammino del Napoli in Champions League. Nonostante alcune difficoltà incontrate in questa competizione, il tecnico azzurro è determinato a portare avanti il progetto europeo della squadra, confidando nelle proprie capacità e nel potenziale dei giocatori. L'articolo approfondisce le aspettative e le strategie di Conte per le sfide future.

ADL fiducioso che Conte continui il percorso europeo degli azzurri. Nonostante i numerosi passi falsi in Europa, il tecnico del Napoli Antonio Conte è convinto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

conte sicuro proseguire percorsoConte sicuro di proseguire il percorso in Champions - Nonostante i numerosi passi falsi in Europa, il tecnico del Napoli Antonio Conte è ... forzazzurri.net

Napoli, Conte: "Percorso vergine, a differenza delle altre noi ci stiamo strutturando ora" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Genoa è intervenuto al microfono di DAZN: "Infortuni Lobotka e Politano? tuttomercatoweb.com

conte sicuro di proseguire il percorso in champions

© Forzazzurri.net - Conte sicuro di proseguire il percorso in Champions

How to survive an avalanche

Video How to survive an avalanche