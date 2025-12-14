Conte sicuro di proseguire il percorso in Champions

Antonio Conte si mostra fiducioso riguardo al proseguimento del cammino del Napoli in Champions League. Nonostante alcune difficoltà incontrate in questa competizione, il tecnico azzurro è determinato a portare avanti il progetto europeo della squadra, confidando nelle proprie capacità e nel potenziale dei giocatori. L'articolo approfondisce le aspettative e le strategie di Conte per le sfide future.

