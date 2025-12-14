Conte prende il comando del campo largo, assumendo un ruolo di leadership nel panorama politico italiano. Durante l'evento di Atreju, il leader M5S si distingue per le sue dichiarazioni e azioni, influenzando le dinamiche interne al Pd e confrontandosi con figure come Giorgetti e Crosetto, in un contesto di tensioni e strategie politiche in evoluzione.

Conte scalza Schlein: si mette alla testa del campo largo e poi detta le regole al Pd

Il capo 5s, ospite ad Atreju, scarica su Giancarlo Giorgetti il disastro del Superbonus. Guido Crosetto porta via a forza Matteo Renzi dal palco. Il penultimo giorno di Atreju ospita ben due ex premier, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Già presidenti del Consiglio ma ancora prime donne. «C’è una sedia vuota qui. Manca Giorgia Meloni, la padrona di casa», è la provocazione di Conte, inevitabile, dopo che il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, al quale è stato affidato il compito di intervistarlo, gli chiede che fine abbia fatto Elly Schlein. E controbatte: «Ci sarebbe stata se aveste deciso chi è il leader del campo largo». Laverita.info

