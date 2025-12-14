Conte c’è da preoccuparsi | spuntano due dati impietosi dopo l’Udinese

La recente sconfitta contro l’Udinese ha riportato alla luce le fragilità del Napoli, evidenziando una mancanza di continuità nelle prestazioni. Due dati impietosi sottolineano le criticità della squadra, aprendo un dibattito sulla capacità del club di mantenere un rendimento costante e di affrontare con successo le sfide della stagione.

La sconfitta di questo pomeriggio contro l'Udinese ha riaperto discussioni in casa Napoli riguardo una mancata costanza nel rendimento, elemento emerso in questa stagione. Sono due i dati che preoccupano il club partenopeo: quello che riguarda i match in trasferta e quello che riguarda le sfide immediatamente successive agli impegni europei. Due dati fotografano la situazione del Napoli: azzurri chiamati al riscatto. Il KO subito a Udine è l'ennesimo stop esterno per il Napoli in questa stagione. Un dato che deve preoccupare Antonio Conte e il suo staff, poiché è in un certo senso entrato nella storia recente del club azzurro.

