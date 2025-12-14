Conte amaro dopo Udinese Napoli | Dobbiamo usare l’esperienza e migliorare eravamo impauriti! C’è una cosa che dicevo anche quando vincevamo

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso il suo rammarico e riflettuto sulle cause della prestazione della squadra. Con un tono deciso, Conte ha sottolineato l'importanza di usare l’esperienza per migliorare e ha condiviso alcune considerazioni anche in momenti di vittoria.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l'Udinese. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Udinese Napoli, il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha parlato così. ANALISI – « Non siamo mancati di approccio. Nel primo tempi l'Udinese non ha mai tirato in porta. Abbiamo creato diverse occasioni da sfruttare meglio. Il secondo tempo è iniziato con una palla lunga in area in cui siamo andati tanto affanno, abbiamo fatto dei rinvii molto approssimativi e abbiamo rischiato il gol. Da lì in avanti, c'è stato un po' di timore, lo vedevi.

