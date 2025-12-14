Contatti digitali giornalieri per il 48,7% dei giovanissimi ragazze in testa Il rapporto ISTAT mostra come gli studenti tra 11 e 19 anni mantengono le relazioni tramite internet e telefono

Il rapporto ISTAT del 2023 rivela che il 48,7% dei giovanissimi tra 11 e 19 anni utilizza quotidianamente contatti digitali, con le ragazze in testa. L'indagine evidenzia come gli studenti mantengano le relazioni attraverso internet e telefono, offrendo uno sguardo sulle modalità di socializzazione dei giovani nel tempo libero.

L'ISTAT ha diffuso l'11 dicembre il rapporto "I giovanissimi (11-19 anni) nel tempo libero anno 2023" che analizza le modalità di contatto a distanza tra i giovani. L'articolo . Orizzontescuola.it

