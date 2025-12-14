Consultinvest Loreto tenacia e convinzione Che successo con Nocera tra le mura amiche

Una partita avvincente tra Loreto e Nocera si conclude con un risultato stretto e combattuto. La squadra di casa dimostra determinazione e tenacia, portando a casa una vittoria importante tra le mura amiche. Ecco i dettagli di un incontro ricco di emozioni e di impegno da parte di entrambe le formazioni.

loreto 73 nocera 70 LORETO: Delfino 8, Del Prete 0, Aglio 1, Valentini 10, Sgarzini 11, Tognacci 21, Graziani 6, Lomtazde 2, Pillastrini 11, Terenzi 3 All. Ceccarelli (foto) BASKET NOCERA: Cappelletti 17, Matrone 4, Czerapowicz 6, Donadio 11, Misolic 13, Soliani 0, Nonkovic 5, Truglio 0, Guastamacchia 2, Saladini 12 All. Costagliola La Consultinvest Loreto Pesaro ritrova il successo tra le mura amiche superando il Power Basket Nocera per 73-70 al termine di una sfida intensa, equilibrata e carica di tensione agonistica. Avvio di gara a ritmi bassi e con punteggio contenuto. È Federico Tognacci a prendersi subito la squadra sulle spalle: suoi i primi cinque punti e, più in generale, nove dei quattordici con cui Pesaro chiude avanti il primo quarto (14-13).