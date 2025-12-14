Consolato d’Italia ad Adelaide concluso il tirocinio MAECI-CRUI di Nicole Romani

Si è recentemente concluso il tirocinio MAECI-CRUI di Nicole Romani presso il Consolato d'Italia ad Adelaide. L'esperienza, svolta durante il suo percorso accademico, ha rappresentato un'importante opportunità di formazione e approfondimento delle attività consolari per la studentessa dell'Università degli Studi di Milano.

Si è concluso nei giorni scorsi il periodo di tirocinio MAECI-CRUI di Nicole Romani, studentessa dell’Università degli Studi di Milano, presso il Consolato d’Italia ad Adelaide. Nel corso dei mesi trascorsi all’interno della sede consolare, la tirocinante ha affiancato il personale nelle attività istituzionali, offrendo un contributo significativo al lavoro quotidiano dell’ufficio. Il Consolato ha espresso il proprio apprezzamento per la professionalità, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati da Nicole Romani durante l’esperienza formativa. Il tirocinio MAECI-CRUI rappresenta uno strumento fondamentale di collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e le università italiane, consentendo agli studenti di confrontarsi con il funzionamento della rete diplomatica e consolare all’estero. Laprimapagina.it

