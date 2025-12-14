consegna busta con soldi in un parcheggio un arresto e una denuncia

Un uomo di 36 anni di Portici è stato arrestato dai carabinieri mentre consegnava una busta con 35 mila euro a un ucraino nel parcheggio di un supermercato a Napoli. L'indagine lo indica come un riciclatore di proventi dello spaccio di droga. L'episodio si è verificato nel quartiere San Giovanni a Teduccio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Viene indicato dagli inquirenti come un riciclatore di proventi frutto dello spaccio di droga, il pregiuditicato 36enne di Portici (Napoli) sorpreso dai carabinieri mentre stava consegnando una busta contenente un’importante somma di denaro, ben 35mila euro, a un ucraino di 31 anni, nel parcheggio di un supermercato del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. A notare la scena sono stati i militari del nucleo operativo di Poggioreale ai quali la consegna è subito sembrata sospetta: inevitabile l’intervento e anche la perquisizione a casa dello straniero, dove sono stati trovati altri 8mila euro in contanti e 23 lamine d’oro dal peso complessivo di un chilo e mezzo per un valore commerciale di 180mila euro. Anteprima24.it

