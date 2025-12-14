Consar in condizioni smaglianti anche Catania paga dazio E c' è la qualificazione alla Coppa Italia

La Consar Ravenna si conferma protagonista del campionato, mantenendo un ritmo impressionante e conquistando la qualificazione alla Coppa Italia. La squadra dimostra grande solidità, mentre lo Sviluppo Sud Catania affronta difficoltà legate alle condizioni dei propri giocatori, evidenziando il divario tra le due formazioni in questa fase della stagione.

La Consar Ravenna continua a macinare vittorie e ad abbattere avversari. Anche lo Sviluppo Sud Catania ha dovuto fare i conti con lo stato di salute fisica e mentale della formazione ravennate che al suo splendido inizio di stagione, nove vittorie in dieci partite, di cui otto consecutive, può. Today.it

