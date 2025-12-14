Conor McGregor si è sposato in Vaticano | le nozze segrete con la storica fidanzata Dee Devlin Ma la Santa Sede non approva

Conor McGregor, celebre fighter di MMA, ha celebrato un matrimonio segreto con Dee Devlin nel Vaticano. L'evento, condotto con massimo riserbo, ha suscitato attenzione, ma la Santa Sede non ha espresso approvazione. La coppia ha consolidato il loro legame in un matrimonio intimo e riservato, lontano dai riflettori pubblici.

Si è celebrato nel massimo riserbo il matrimonio tra Conor McGregor, uno dei più famosi lottatori di Mma, e Dee Devlin, sua storica fidanzata. A fare da cornice alle nozze è la Città del Vaticano, un dettaglio che ha reso ancora più inaspettata la notizia, mai preannunciata dai due diretti interessati. I due, spiega il sito di gossip americano Tmz, hanno preferito mantenere tutto segreto per non attirare occhi indiscreti. Eppure, c’è qualcuno a cui il matrimonio non è andato a genio: il Vaticano. La riluttanza del Vaticano. La Santa Sede, secondo quanto riporta l’ Irish Independent, avrebbe espresso riluttanza sull’unione del lottatore e della sua consorte. Open.online

