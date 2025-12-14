Conflitti globali Falcomatà | Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha partecipato al convegno “Conflitti globali e diritti umani”, organizzato dal Movimento 5 stelle con l'intervento dell’eurodeputato Danilo Della Valle. Durante l'evento, Falcomatà ha sottolineato come la sofferenza aumenti nei conflitti internazionali e come i signori della guerra ne tragga profitto.

© Reggiotoday.it - Conflitti globali, Falcomatà: "Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra" Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto al convegno "Conflitti globali e diritti umani", promosso dal Movimento 5 stelle alla presenza dell'eurodeputato Danilo Della Valle. Nella sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, nel corso del dibattito moderato dall'ex senatore.