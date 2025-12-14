Conegliano-Scandicci streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Mondiale per Club

Stasera alle 20.30 (le 16.30 locali) si disputa al “Ginásio do Pacaembu” di San Paolo la finale del Mondiale per Club di volley femminile tra Conegliano e Scandicci. Ecco come seguire in diretta TV e streaming gratis questa importante sfida internazionale.

