Condannato per omicidio in Grecia richiedente asilo arrestato a Siena

Un uomo condannato per omicidio in Grecia è stato arrestato a Siena, dove si trovava sotto falso nome. Il soggetto, che aveva richiesto asilo in Italia e ottenuto ospitalità in un centro di accoglienza, nascondeva la propria identità e un passato criminale, sollevando questioni sulla gestione delle procedure di riconoscimento e sicurezza nei centri di accoglienza.

