Condannato per omicidio in Grecia richiedente asilo arrestato a Siena

Un uomo condannato per omicidio in Grecia è stato arrestato a Siena, dove si trovava sotto falso nome. Il soggetto, che aveva richiesto asilo in Italia e ottenuto ospitalità in un centro di accoglienza, nascondeva la propria identità e un passato criminale, sollevando questioni sulla gestione delle procedure di riconoscimento e sicurezza nei centri di accoglienza.

Sotto falso nome, aveva chiesto asilo all'Italia ottenendo ospitalità in un Cas, un centro di accoglienza. E' stato arrestato in Toscana in un centro di accoglienza per migranti sul Monte Amiata un pakistano di 26 anni ricercato con mandato di arresto europeo per omicidio volontario emanato dalle autorità

