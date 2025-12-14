Conclusi colloqui Zelensky-Witkoff

L'incontro tra il presidente ucraino Zelensky, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner si è recentemente svolto a Berlino, suscitando grande attenzione internazionale. L'occasione ha visto discutere questioni di rilievo legate alla situazione in Ucraina e alle future strategie diplomatiche, segnando un momento importante nei rapporti tra le parti coinvolte.

22.00 Si è concluso a Berlino l'atteso incontro tra il presidente ucraino,Volodymyr Zelensky, l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff,e il genero del presidente Trump,Jared Kushner.I colloqui, alla presenza del cancelliere tedesco Merz, si sono chiusi dopo oltre cinque ore di discussioni e riprenderanno in giornata Il vertice era stato organizzato per discutere il piano di pace europeo recentemente modificato a 20 punti.Il Financial Times riferisce che Zelensky ha dichiarato di essere pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato. Servizitelevideo.rai.it

