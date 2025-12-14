Concessione estesa per Fondazione Its Academy Last a Santa Marta

Il Comune di Verona ha approvato l'estensione a 50 anni della concessione alla Fondazione Its Academy Last, che si occupa di formazione nel settore della mobilità sostenibile e della logistica. Questa decisione mira a consolidare e valorizzare l'attività della fondazione, rafforzando il ruolo del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nella regione.

Il Comune di Verona ha deliberato l'estensione a 50 anni della concessione già in essere alla Fondazione Its Academy Last, realtà che integra il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nei settori della mobilità sostenibile e della logistica. L'edificio, un tempo adibito a deposito.

