Domenica 21 dicembre alle 17,30, la Chiesa di San Francesco a Lucca ospiterà il tradizionale Concerto di Natale della Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, sotto la direzione del Maestro Giampaolo Lazzeri, alla sua 25ª stagione alla guida della storica formazione lucchese.

© Lanazione.it - Concerto di Natale nella Chiesa di San Francesco

Lucca, 14 dicembre 2025 – Domenica 21 dicembre alle 17,30 la Chiesa di San Francesco di Lucca ospiterà il tradizionale Concerto di Natale della Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri, al suo 25esimo anno di guida artistica e musicale della storica formazione lucchese. Ospite straordinario della serata sarà il Maestro Paolo Fresu, trombettista e flicornista jazz italiano di fama mondiale, musicalmente formatosi nella Banda musicale del paese natale di Berchidda, in Sardegna, oggi protagonista indiscusso della scena jazz contemporanea, pluripremiato e insignito di lauree honoris causa dall'Università degli studi di Milano-Bicocca e dal prestigioso statunitense Berklee College of Music. Lanazione.it

Concerto di Natale nella Chiesa di San Francesco - Domenica 21 dicembre alle 17,30 la Filarmonica Luporini con Paolo Fresu offrirà al pubblico il tradizionale appuntamento delle Festività ... msn.com