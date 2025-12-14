concerto di natale della band valdarnese flame parade

Il 19 dicembre 2025, la band valdarnese Flame Parade si esibirà al concerto di Natale a Cavriglia, concludendo la decima edizione della rassegna Materiali In Scena. Organizzata dal Comune di Cavriglia e Materiali Sonori, la serata promette un momento musicale speciale per celebrare le festività natalizie.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – Ultimo appuntamento per la decima edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori: venerdì 19 dicembre, alle ore 21.30 al Teatro Comunale, verrà presentato “Do you realize??” (“Ti redo conto??"), lo speciale Concerto di Natale di Flame Parade. L’evento fu presentato con grande successo anche l’anno scorso, ma questa seconda edizione è completamente inedita. Uno spettacolo di Natale in cui la band valdarnese, formata da Letizia Bonchi (voce, tastiere, violino), Marco Zampoli (voce e chitarra), Francesco Agozzino (chitarra), Mattia Calosci (basso), Damien Carlucci (batteria), porterà nuovi scenari, letture e canzoni, originali e nuove interpretazioni. Lanazione.it

