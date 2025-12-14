Concerto di Natale all’Abbazia del Loreto | l’emozione della tradizione e della musica sacra

Questa sera, nell’atmosfera suggestiva dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano, si è svolto un concerto di Natale che ha unito tradizione e musica sacra, offrendo un momento di emozione e spiritualità. Inserito nel programma Natale in Abbazia, l’evento ha valorizzato la storia e l’atmosfera unica del luogo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza musicale raffinata.

Questa sera, nell’atmosfera intrisa di storia e spiritualità dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano, ha avuto luogo un concerto di rara intensità e raffinata eleganza, inserito nel programma di eventi Natale in Abbazia.Il suggestivo luogo, che da secoli è custode di silenzi e memorie, ha ospitato. Avellinotoday.it

