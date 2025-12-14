Con questo look Daniele De Rossi sembra uscito direttamente dall' album delle figurine Panini anni ' 70

Daniele De Rossi sfoggia un look che richiama gli anni '70, come se fosse uscito direttamente dall'album delle figurine Panini di quel periodo. Un outfit che unisce stile vintage e carattere, catturando l'attenzione con un tocco retro e senza tempo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Che Daniele De Rossi abbia una certa passione per le sneaker si sa, le indossa sempre anche quando è in panchina. Ai tempi della Spal, per esempio, si era fatto notare per un paio di Nike Dunk con i colori sociali della squadra ferrarese indossate con un una giacca blu e una t-shirt dello stesso colore; durante l’esperienza giallorossa, invece, DDR ha optato quasi sempre per dei modelli adidas. Ora che siede sulla panchina del Genoa si è spostato verso un paio di Coverse che, abbinate alla tuta Kappa della squadra, ci riportano direttamente agli anni '70. Gqitalia.it Con questo look Daniele De Rossi sembra uscito direttamente dall'album delle figurine Panini anni '70 - Nate per il basket negli anni ’70, le Converse Chuck 70s sono diventate un modello versatile e senza tempo. gqitalia.it

De Rossi e le scarpe virali: il Genoa vince ma a far notizia è anche un’altra cosa... - De Rossi virale a bordo campo: l'allenatore conquista i social sfoggiando le iconiche Converse Chuck 70s, tra stile retrò e fascino senza tempo ... corrieredellosport.it

