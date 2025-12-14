Con nuovi filosofi da esplorare è tornato su RaiUno e RaiPlay Dante Balestra Alessandro Gassmann un professore piuttosto anticonvenzionale

© Iodonna.it - Con nuovi filosofi da esplorare è tornato su RaiUno e RaiPlay Dante Balestra (Alessandro Gassmann), un professore piuttosto anticonvenzionale U N PROFESSORE Genere: commedia scolastico-filosofica Regia: Andrea Rebuzzi. Con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Nicole Grimaudo, Dario Aita, Tommaso Donadoni, Alice Luparelli. Su RaiUno e RaiPlay "Un Professore 3", la clip della serie tv X Leggi anche › Stasera comincia "Un professore 3", la stagione della Maturità per la 5 B di Alessandro Gassmann Con nuovi episodi e nuovi filosofi da esplorare è tornato su RaiUno Dante Balestra, il professore, anzi Un professore dai metodi piuttosto anticonvenzionali. La serie, prodotta da Rai Fiction e Banijay, è un interessante tentativo di rinverdire l'antica tradizione delle fiction nazionali ambientate in contesti scolastici, affiancando alle solite e scontate dinamiche dell'adolescenza anche "pillole" di saggezza che spesso rischiano di sfociare nell'abuso del citazionismo.