Con Micaela Ramazzotti ero il maestrino palloso il Furio di Carlo Verdone Oggi proviamo a collaborare come genitori per i nostri due figli | così Paolo Virzì

Paolo Virzì, regista e sceneggiatore, si è aperto in un'intervista a Il Corriere della Sera, condividendo ricordi e aspetti inediti della sua vita personale e professionale. Tra aneddoti passati e progetti attuali, Virzì ha anche parlato della sua collaborazione con Micaela Ramazzotti e del suo ruolo di genitore, offrendo uno sguardo intimo e sincero sulla sua esperienza.

Il regista e sceneggiatore Paolo Virzì si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera e ha anche rivelato aspetti inediti del passato e della sua vita professionale. Intanto Virzì ha rassicurato che dopo l’ ormai famosa lite furibonda al ristorante con l’ex compagna Micaela Ramazzotti e il suo fidanzato, Claudio Pallitto, le cose sono migliorate. “Dopo la separazione abbiamo passato un momento piu? complicato, che sono certo presto ci metteremo alle spalle. – ha affermato – Abbiamo fatto due figli meravigliosi, oltre a film per me memorabili. Non posso che dar valore alle cose belle della nostra storia. Ilfattoquotidiano.it “Con Micaela Ramazzotti ero il maestrino palloso, il Furio di Carlo Verdone. Oggi proviamo a collaborare come genitori per i nostri due figli”: così Paolo Virzì - Il regista racconta il rapporto con l'ex moglie dopo la lite al ristorante e la nuova relazione con Susanna Paratore ... ilfattoquotidiano.it

Paolo Virzì: «Per Sabrina Ferilli mi presi una cotta. Micaela Ramazzotti? Ecco perché è finita. Conobbi Berlusconi, mi sbucciò una mela» - Intervista al regista Paolo Virzì: «Con Micaela a volte ho fatto un po’ il maestrino, come il Furio di Verdone. msn.com

Virzì: «Per Sabrina Ferilli mi presi una cotta. Micaela Ramazzotti? Ecco perché è finita. Conobbi Berlusconi, mi sbucciò una mela» x.com

Parla Paolo Virzì: la nuova compagna, Micaela Ramazzotti, Sabrina Ferilli. E Berlusconi - facebook.com facebook

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Micaela Ramazzotti ero il maestrino palloso, il Furio di Carlo Verdone. Oggi proviamo a collaborare come genitori per i nostri due figli”: così Paolo Virzì