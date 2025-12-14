Con Micaela Ramazzotti ero il maestrino palloso il Furio di Carlo Verdone Oggi proviamo a collaborare come genitori per i nostri due figli | così Paolo Virzì

Paolo Virzì, regista e sceneggiatore, si è aperto in un'intervista a Il Corriere della Sera, condividendo ricordi e aspetti inediti della sua vita personale e professionale. Tra aneddoti passati e progetti attuali, Virzì ha anche parlato della sua collaborazione con Micaela Ramazzotti e del suo ruolo di genitore, offrendo uno sguardo intimo e sincero sulla sua esperienza.

Il regista e sceneggiatore Paolo Virzì si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera e ha anche rivelato aspetti inediti del passato e della sua vita professionale. Intanto Virzì ha rassicurato che dopo l’ ormai famosa lite furibonda al ristorante con l’ex compagna Micaela Ramazzotti e il suo fidanzato, Claudio Pallitto, le cose sono migliorate. “Dopo la separazione abbiamo passato un momento piu? complicato, che sono certo presto ci metteremo alle spalle. – ha affermato – Abbiamo fatto due figli meravigliosi, oltre a film per me memorabili. Non posso che dar valore alle cose belle della nostra storia. Ilfattoquotidiano.it

