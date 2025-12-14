Con la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi tramonta il mito della prova del Dna

Dopo diciotto anni e una condanna definitiva, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a suscitare discussioni, mettendo in discussione il ruolo della prova del DNA. La nuova indagine riaccende il dibattito sulla colpevolezza e sui metodi investigativi, mantenendo alta l’attenzione su una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi anni.

La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, 18 anni dopo e con una sentenza di condanna passata ormai da tempo “in giudicato”, sta scatenando l’interesse dei media e della collettività. Le nuove investigazioni si concentrano su un nuovo indagato. La nuova indagine, al di là delle tesi partigiane che si contrappongono sui media e sul web, peraltro assai spesso infettate da argomenti poco aderenti alle esigenze di logica processuale, sta certificando qualcosa di decisivo per il processo penale: la scienza al servizio del processo ha radicalmente mutato veste. Questa mutazione è tanto più evidente e rilevante, tanto maggiore è la forza scientifica della prova stessa. Ilfattoquotidiano.it

