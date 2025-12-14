Con la furry skirt la moda si fa giocosa | tutto sull’esercito di gonne in pelliccia che vincerà il freddo dell’inverno 2026

La furry skirt, con la sua texture morbida e avvolgente, sta conquistando le passerelle e gli armadi per l'inverno 2026. Questa tendenza unisce funzionalità e stile, trasformando la pelliccia ecologica in un elemento versatile e glamour. Un modo giocoso e caldo per affrontare la stagione fredda, che si afferma come uno dei principali trend di quest’anno.

Irresistibile, calda e soffice, peccato glamour per eccellenza della moda della fredda stagione, la pelliccia — o, per meglio dire, la sua declinazione ecologica — è passata in men che non si dica da capo demodé a clamoroso must-have. A partire dal capospalla sino al semplice dettaglio furry, così gli inglesi chiamano questa coccola indossabile, esistono mille e una possibilità di sfoggiare la meraviglia tattile in questione e le maison d' haute couture non si sono certo lasciate sfuggire l'opportunità di mostrarcele tutte. Sì, la faux fur dell'inverno 2026 si veste da capo a piedi, e chi è rimasto sconvolto dalle ballerine teddy si prepari: è la volta della gonna, che mai più di ora, dall'epoca de I Flintstones si intende, ha mostrato attitudine più primitiva.

