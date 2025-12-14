Con gli occhi della città Guido Monaco alla Fraternita dei Laici

Apre il 19 dicembre alla Fraternita dei Laici la mostra “Con gli occhi della città”, all’interno del percorso museale, dopo un convegno internazionale. L’esposizione, visitabile fino al 28 febbraio 2026, presenta una selezione di codici e frammenti musicali medievali e rinascimentali provenienti dagli archivi aretini e dalla Biblioteca “Città di Arezzo”.

Dopo un convegno internazionale è in arrivo la mostra “Con gli occhi della città” all’interno del percorso museale della Fraternita dei Laici, che inaugurerà il 19 dicembre alle 17 e sarà visitabile fino al 28 febbraio 2026, e che presenterà una preziosa selezione di codici e frammenti musicali medievali e rinascimentali provenienti dagli archivi aretini e dalla Biblioteca “Città di Arezzo”. La mostra presenta testimonianze dirette dell’evoluzione della notazione guidoniana e del ruolo cruciale svolto dalla città nella storia musicale occidentale. Saranno visibili manoscritti liturgici in notazione su rigo e in notazione quadrata su tetragramma, molti dei quali mai esposti al pubblico, provenienti dalla Cattedrale, dalla Pieve di Santa Maria, dall’eremo di Camaldoli e da antichi fondi ecclesiastici e civili. Lanazione.it

