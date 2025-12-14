Componente letale nella cannabis light | l’allarme sul sito del governo

Il sistema di allerta rapida del dipartimento Antidroga di Palazzo Chigi segnala un grave episodio legato alla presenza di componenti letali nella cannabis light. L’allarme riguarda prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di THC e mette in evidenza i rischi associati al consumo di questi prodotti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del dipartimento Antidroga di palazzo Chigi ha segnalato, con un’allerta ai centri collaborativi del sistema, “un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc (c.d. cannabis ‘light’) e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-pinaca”. L’allarme è pubblicato sul sito del governo. “L’Mdmb-pinaca, la cui potenza è molto superiore a quella del Thc, causa effetti imprevedibili, pericolosi, gravi e letali tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. Anteprima24.it

