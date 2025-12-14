Compleanno Conceicao | giornata speciale per il portoghese che oggi spegne 23 candeline! Il messaggio di auguri della Juve

Oggi il portoghese Conceicao celebra il suo 23º compleanno, un momento speciale nella sua carriera con la Juventus. Tra auguri affettuosi e riconoscimenti per la crescita, il numero 7 juventino si appresta a vivere una giornata ricca di emozioni, simbolo di un percorso in continua evoluzione sotto la Mole.

Compleanno Conceicao, il traguardo raggiunto dal numero 7 juventino tra l’affetto dei tifosi e i numeri di una crescita costante sotto la Mole. È una domenica di festeggiamenti in casa Juventus, una giornata dedicata a celebrare uno dei volti più dinamici e apprezzati della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Oggi, 14 dicembre, le candeline si accendono per Francisco Conceicao, che tocca quota 23 anni. L’esterno lusitano, sbarcato a Torino nell’estate del 2024, non ci ha messo molto a trasformare lo scetticismo iniziale in applausi scroscianti, diventando un fattore determinante per le sorti offensive della Vecchia Signora. Juventusnews24.com

