Commercialisti in assemblea Via libera al bilancio preventivo Focus su dazi e scenari futuri

Via libera al bilancio preventivo 2026 dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara. L'approvazione è arrivata all'unanimità nel corso dell' assemblea degli iscritti che si è tenuta il 10 dicembre nella sede del Circolo dei negozianti, a palazzo Roverella. Novantacinque i professionisti presenti. Ad aprire i lavori è stato il presidente Riccardo Carrà che, dopo i saluti di rito, ha voluto richiamare l'attenzione su un passaggio significativo per la vita dell'Ordine: il 2026 sarà infatti l'ultimo anno di mandato dell'attuale Consiglio. Uno scenario che si intreccia con l'appuntamento elettorale dei nuovi Ordini territoriali, fissato per il 15 e 16 gennaio.

